Addio Sibilla, la sensitiva amica di sportivi e personaggi dello spettacolo

MIRA - E’ mancata Maria Ragazzo, 76 anni, di Oriago conosciuta come “Sibilla la cartomante”. L’ultimo saluto nella chiesa di San Pietro in Bosco a Oriago si terrà sabato alle 9.30 e, considerando la notorietà della donna, sarà trasmesso in diretta facebook dall’impresa funebre Lucarda.



La sua fama di veggente e sensitiva iniziata negli anni ‘80, con il ritrovamento di alcune persone scomparse, l’aveva portata ad intervenire anche in trasmissioni televisive nella Rai e in Mediaset, a collaborare ad indagini giudiziarie diventando punto di riferimento di molte persone note e meno note. Maria Ragazzo era originaria di Mirano ma abitava da sempre a Oriago con il marito Alessandro Belmondo. Era una donna solare, elegante e dinamica, che metteva a suo agio la persona con cui parlava, accogliendola amichevolmente fosse una vicina di casa o l’attrice televisiva del momento.



La sua particolare sensibilità ed empatia le permettevano di entrare in contatto con le persone che si affidavano a lei per conoscere il proprio futuro, salute, affari, amore ma anche per cercare oggetti, animali e parenti scomparsi. Aveva lavorato per anni come collaboratrice scolastica mantenendo al contempo la sua attività di veggente e cartomante, dote che aveva “ereditato” da una lontana parente di Mirano sin da giovanissima e grazie a degli “spiriti guida” che le apparivano in sogno. Tra il 2000 e il 2011 andava spesso nella tabaccheria del figlio Michele a Marghera, per aiutarlo e per interpretare i sogni dei clienti traducendoli in possibili numeri da giocare. «Era molto dinamica, sempre in movimento – ricorda il figlio Michele. - Amava andare nella casa di Roma, perché conosceva molte persone, anche in Rai e prima dell’emergenza sanitaria era pronta per un viaggio in Grecia, invitata da un allenatore di calcio». Ultimo aggiornamento: 08:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA