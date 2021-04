CEGGIA - Morta a 50 anni per un improvviso attacco cardiaco. E' una notizia che ha scosso tutta la comunità, quella della morte di Sandra Furlanetto. Lascia il figlio Edoardo, di 14 anni, cui era particolarmente legata e che seguiva in ogni sua attività, e il compagno Alessandro Pavanetto, operaio in una vetreria; la famiglia risiede in via Comunet. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di venerdì.

La donna è stata colta dal malore...

