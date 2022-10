Addio a Daniela: è morta a 52 anni la ristoratrice che gestiva locali nel Padovano

MIRA – Si è spento il sorriso di Daniela Corò, deceduta a 52 anni. Appena un anno fa aveva scoperto la malattia che non le ha lasciato scampo. Originaria di Borbiago, dove vive ancora la mamma e i due fratelli, Daniela negli anni si è dedicata al settore della ristorazione soprattutto nel Padovano. Dopo aver lavorato a Villa Barbieri e all’hotel El Rustego di Rubano aveva gestito, come titolare, un bar in zona Portello e una pizzeria all’Arcella. Daniela oltre al marito Fabio Scapin lascia la mamma Elsa e i fratelli Maurizio e Diego. L’ultimo saluto si terrà lunedì, 24 ottobre, a Borbiago di Mira nella chiesa di Santa Maria Assunta.