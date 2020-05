VENEZIA - Il suo sorriso, un grande amore per i cani e la spiaggia del Pachuka a San Nicolò, che da circa venti anni dirigeva abbinando capacità imprenditoriale e innovazione. Un male incurabile l’ha portata via in due mesi. E’ morta nella sua casa, circondata dall’affetto della sua famiglia e degli “amici a quattro zampe”, Cristina Todesco, 54 anni, moglie di Roberto Ceolin, titolare del “Pachuka”, locale che i due avevano rilevato alla fine degli anni ‘90 e rilanciato. Cristina aveva già vinto una volta una grave malattia che però, a distanza di anni, è tornata a manifestarsi, ancora più aggressiva, al ritorno da una vacanza invernale.



Da allora ha lottato con discrezione e dignità, avendo sempre accanto la sua famiglia, il marito Roberto e le due figlie Michelle e Nicole, per le quali lei è sempre stata un grande esempio. Instancabile, Cristina si è dedicata a molte attività: prima con un negozio di parrucchiera a Venezia in campo Santa Maria Formosa, poi condividendo tutte le iniziative imprenditoriali del marito, nella gestione di ristoranti e bar, punto di riferimento anche per l’animazione di tanti ragazzi. Prima il chiosco vicino al Casinò, poi il Caribe, sempre in lungomare Marconi. Infine il Pachuka in via Klinger a San Nicolò, dove si è dedicata in particolare allo stabilimento balneare. Cristina è stata la prima al Lido, e tra le prime in Italia, a ricavare al Pachuka anche una “bau bau beach”, novità che poi ha preso sempre più piede: grazie a lei, i bagnanti possono andare in spiaggia insieme agli amici a quattro zampe, trovando servizi apposta, dalle docce riservate agli animali, a una sorta di “ristorante” per cucinare cibi per cani e gatti, con consegna sotto l’ombrellone.



Cristina Todesco dirigeva la spiaggia, ma stava sempre in prima linea, anche come bagnina di salvataggio. L’estate scorsa, grazie all’associazione “Dogland” aveva fatto debuttare in spiaggia i cani-bagnino, in affiancamento al personale umano.

L’ultimo saluto alla 54enne verrà dato martedì mattina, in forma privata e senza la celebrazione delle esequie, come avviene in questa situazione di emergenza. Per volontà della famiglia, al posto dei fiori, verrà erogata una donazione all’Avapo di Venezia che ha seguito Cristina nell’ultimo difficile periodo. Lutto anche nel quartiere di Altobello a Mestre dove Cristina era nata e conosciuta, e dove vivono i suoi genitori.

