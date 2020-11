VENEZIA Era tra i gioiellieri più noti di piazza San Marco, una che sapeva il fatto suo e che era anche molto esperta del settore degli orologi. È mancata ieri notte Cristina Tokatzian, aveva 57 anni e una malattia rara e invalidante l'aveva costretta da qualche anno a ritirarsi dal negozio, anzi, dai negozi, che tanto amava e che gestiva con il fratello Setrak.

Quattro anni e mezzo fa una strana tosse e poi delle aritmie portarono alla diagnosi di una rarissima malattia autoimmune. Da allora ha dovuto via via ritirarsi dall'attività per cercare di curarsi.



«Purtroppo - racconta il fratello Setrak - dopo un ultimo intervento è rimasta per diversi mesi in rianimazione. Ovviamente speravamo tutti che avrebbe superato anche questa crisi anche perché era seguita davvero da una équipe di primo livello all'ospedale Civile, dalprimario Meggiolaro, alla dottoressa Allena e a tutti gli altri di cui in questo momento faccio fatica a ricordare il nome. Sono stati bravissimi, ma all'ennesima crisi non ce l'ha fatta».

Cristina Tokatzian avrebbe compiuto 58 anni il prossimo 5 gennaio ed è stata per tantissimo tempo a fianco di Setrak, storico vicepresidente dell'Associazione Piazza San Marco nel gestire l'azienda di famiglia.



«Era una parte di me - racconta - insieme abbiamo fatto crescere l'attività dividendoci tra i negozi. Abbiamo lavorato tanto tempo assieme, lei era una bravissima venditrice, sapeva muoversi bene. Era esperta di gioielli, ma anche di orologi preziosi. Insomma, una spalla importante non solo nella società ma anche in famiglia. Purtroppo ha avuto la sfortuna di contrarre per puro caso una malattia rarissima, una di quelle che non ci sono fondi sufficienti per la ricerca, e che quindi non lascia scampo».



Cristina Tokatzian era attiva anche nel sociale e nei primi anni Duemila era stata presidente del Ladies Circle, club service al femminile e aveva esordito nel mandato con una collaborazione per aiutare la popolazione armena, anche allora martoriata da tanti problemi.



IL RICORDO

«Io Cristina la conoscevo da tempo - ricorda Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Piazza San Marco - non solo perché lavorava in piazza, vicino a me ed era una cliente affezionata del Todaro. Era una persona gentile, affettuosa e disponibile, come tutti nella sua famiglia. Persone che danno valore al rapporto umano. Un abbraccio forte a tutti i suoi cari».

Cristina Tokatzian lascia il marito Marco e la figlia Nvard. La cerimonia funebre si svolgerà sabato alle 11 nella chiesa di San Nicolò al Lido, in presenza dei sacerdoti della comunità armena di Venezia.

M.F.



