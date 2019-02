Trovata morta nel canale, la bici sulla riva del Naviglio: ipotesi gesto estremo

DOLO Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina nelle acque del Naviglio a Sambruson. La vittima è una 70enne residente poco distante nella frazione del comune di Dolo.



La pensionata - che pare soffrisse di demenza senile - si sarebbe allontanata da casa nelle prime ore della giornata in bici, poi ritrovata in riva al canale. A lanciare l'allarme ai vigili del fuoco, intervenuti per recuperare la salma, sono stati i sanitari del 118. La tragedia potrebbe essere stata causata da un incidente legato ai problemi di salute della donna.





Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768

© RIPRODUZIONE RISERVATA