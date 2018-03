di Marco Lanza

CHIOGGIA - Aveva compiuto 12 anni il 7 ottobre scorso la piccola, che è mancata nella mattinata di ieri. Un “angelo“ che era stato in qualche modo adottato da tutti, soprattutto dal mondo dello sport.Giada era nata con una grave forma di, la, e soffriva di. Per queste ragioni, e per dare un supporto morale alla famiglia, veniva da anni organizzata una partita di beneficienza con gli Ultras Union Cs, la Clodiense Chioggiasottomarina e le rappresentative di vari club della città.In campo con la maglia nerazzurra andava anche papà Fabrizio che, con mamma Michela e il fratello Davide di 16 anni, è stato sommerso ieri dall’abbraccio di tante persone. «Il nostro piccolo angelo pesava oramai solo 7 chili - dice la mamma - forse ha terminato di soffrire».