Muore imprigionata nell'auto finita nel canale: «Mi sono subito buttato ma il portellone non si apriva»

di Giuseppe Babbo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREPORTI «Il mio unico pensiero è stato quello di gettarmi in acqua e provare a salvare quella persona». Lo sguardo è rivolto costantemente verso il canale di Saccagnana. La voce che lascia trasparire un dolore difficile da cancellare. Lui è Alberto Smerghetto, 45 anni, residente di Treporti, ma soprattutto è la persona che ieri mattina senza alcuna esitazione si è gettato nelle gelide acque del canale che scorre lungo l'abitato treportino per cercare di salvare Milena Zanella Un tentativo coraggioso ma vano, sfumato per poco e che per questo aumenta il dolore di questa terribile tragedia. «Ero uscito da casa da trenta secondi racconta Alberto praticamente appena mi sono immesso con la mia auto su via di Saccagnana ho visto l'auto della donna sbandare. Prima si è scontrata contro il cordolo e poi contro un mototopo ormeggiato. A quel punto è finita in acqua».