Morta a 14 anni, indagata la zia: guidava lei, sequestrato il telefonino

di Maurizio Marcon

TORRE DI MOSTO - Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori per spiegare l'assurda sbandata che è costata la vita a Sinziana Remina Todoran di appena 14 anni, anche quella che la zia di 22 anni, alla guida dell'auto, possa essersi distratta con il telefonino. E di fatto lo smartphone è stato subito sequestrato su disposizione del pm di turno: dall'analisi dei dati si potrà verificare se nel momento in cui la Punto è finita nel fossato ribaltandosi più volte fosse in uso o meno. La donna,...