Studiare al Morosini di Venezia? Ci sono 70 posti, ma il tempo sta per scadere

VENEZIA - C'è tempo fino a domani per il bando di concorso per 70 posti da allievo del primo corso della Scuola navale militare «Francesco Morosini» di Venezia. L'ammissione riguarda 18 allievi per il liceo classico tradizionale e 52 per il liceo scientifico.



Il Morosini è una Scuola d'istruzione di secondo grado dove si svolgono gli ultimi tre anni dei licei: l'obiettivo è quello di istruire i giovani e suscitare in loro l'interesse alla vita sul mare, integrando la preparazione con una formazione pre-universitaria che consenta sbocchi professionali non esclusivamente indirizzati all'arruolamento nelle Forze Armate ma anche all'impiego nel mondo civile. Al termine dei corsi i giovani potranno continuare il percorso formativo all'interno della Forza Armata concorrendo all'ammissione per l'Accademia Navale di Livorno.



Agli allievi del Morosini viene data l'opportunità di potersi confrontare sia in discipline marinaresche, come vela, canoa, canottaggio, nuoto e voga veneta, che sportive come atletica leggera, basket, pallavolo, calcio e palestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA