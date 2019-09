Il Moro di Venezia II torna a solcare le acque della laguna: restauro perfetto

VENEZIA - È stata presentata oggi la ristrutturazione dell'imbarcazione "Il Moro di Venezia" II, protagonista di avvincenti competizioni veliche come la 28/a America's cup e vincitrice nel 1991 della Iacc World's e l'anno successivo della Luis Vuitton cup.



Dopo la benedizione di fronte alla Basilica della Salute, la barca è stata a disposizione di tifosi, curiosi e appassionati che hanno potuto visitarla. Ultimato il restauro tra Trieste e Venezia, durato vari mesi, l'imbarcazione resterà nel capoluogo lagunare per tutta la prossima stagione e si sposterà per partecipare ad alcune competizioni veliche.



Il restauro ha permesso di recuperare, sin nei minimi dettagli, il colore rosso originale, il sartiame e le vele. «È stato emozionante rivedere il Moro - è il commento dell'assessore comunale Paolo Romor - una barca mitica, che ha legato il nome di Venezia a una grande pagina dello sport italiano». Romor ha voluto ringraziare l'armatore Gianfranco Natali «per il refitting della barca e per aver scelto di riportarla e tenerla proprio a Venezia, da dove tutto è partito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA