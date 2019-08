Morbillo, casi in aumento, soprattutto tra maggio e luglio. Picco a Venezia

di Elena Callegaro

VENEZIA - Si registra nelil maggior numero di casi disegnalati nel, con una recrudescenza in particolare nell’ultimo periodo, tra, mesi in cui sono state accertate almeno unadi persone infette (portando il totale anei primi sette mesi dell’anno), la maggior parte delle quali (circa i due terzi) in. Non si può comunque parlare di emergenza, piuttosto di un fenomeno ciclico già emerso anche in passato, e non tale da destare apprensioneinfatti rassicura: «Non c’è motivo di, i casi verificatisi fino ad ora sono poco più di 20 e proprio per questo c’è lo spazio per un sereno intervento di prevenzione». Da rilevare che si è trattato per lo più di soggetti adulti tra i, parliamo dunque di quella fascia d’età oggi ancora in qualche modo a rischio di contagio: chi non ha avuto la malattia da piccolo e non è stato vaccinato.