â€‹L'augurio del Patriarca per il 2019: «Scelte coraggiose perché Venezia resti polis»

VENEZIA - «Per Venezia chiediamo che i progetti in corso da decenni vedano finalmente la luce; è qualcosa di dovuto a Venezia e ai veneziani! Auspichiamo che la città (patrimonio universale e bene di tutti) sia amata incominciando a rispettarne la fragilità, sempre più tangibile innanzi ai nuovi, anche drammatici, cambiamenti climatici». È uno dei passaggi del messaggio di augurio per il 2019 del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia.



«Se Venezia vuol continuare ad essere città, ossia polis, comunità viva e attiva di cittadini - prosegue il prelato -, deve compiere scelte anche coraggiose, proponendo un suo modello, il "modello Venezia", che s'imponga per la relazione virtuosa fra residenzialità, turismo e tipi di presenze per periodi più prolungati per motivi di lavoro, e, allo stesso tempo, in grado di valorizzare e rispettare il suo territorio, splendido, fragile e unico».



«Venezia - prosegue - ha titoli per proporsi a livello nazionale con un suo modello avendo qualcosa di peculiare, esclusivo e, insieme, universale da dire a livello planetario. Una realtà sempre più spopolata, priva di giovani famiglie e, soprattutto, di bambini e in cui gli anziani faticano a mantenere una vita di relazione a causa anche della conformazione e ubicazione delle sue case - conclude Noraglia - rischia di condurre la città storica a non esser più una polis ma una convivenza virtuale, un museo a cielo aperto o, ancora, un'agenzia di viaggi in cui tutti sono impegnati a fare un perenne check in».

