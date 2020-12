Fuga di monossido in casa, un morto e intera famiglia gravemente intossicata

CHIOGGIA - Il monossido si sprigiona in casa, a Chioggia una intera famiglia rimane intossicata. Uno dei componenti è deceduto, mentre i soccorritori stanno cercando di salvare le altre due persone. L'allarme è arrivato in serata, poco dopo le 21, al 118. In calle Boegani a Chioggia sono arrivati i sanitari del Suem con i Vigili del fuoco. I sanitari si sono presi cura della famiglia, ma una persona è apparsa subito in gravissime condizioni. Coinvolte anche altre due persone. I Vigili del fuoco stanno lavorando per fare piena chiarezza sulle cause che hanno portato all'avvelenamento da monossido. Purtroppo uno dei componenti della famiglia, si tratta di un uomo, è deceduto. Non è escluso che all'origine vi sia un problema alla caldaia.

Ultimo aggiornamento: 22:06

