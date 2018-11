Sul monopattino in piazza San Marco â€‹Multa di 66 euro a un bimbo di 4 anni

di Davide Scalzotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - L'hanno beccato, e multato con 66 euro e 80, che sfrecciava in piazzetta dei Leoncini, di fianco alla basilica di San Marco, a bordo di un acceleratore di velocità. Il piccoletto - nemmeno 5 anni - manco lo sapeva che i grandi - certi grandi almeno - quell'aggeggio lo chiamassero così. Pensava che il papà gli avesse regalato un semplice. Per carità, a rigore di regolamento a San Marco non si può andare né in monopattino, tantomeno su uno di questi fantomatici acceleratori. Ma a rigore di regolamento in piazza non si potrebbe nemmeno vendere abusivamente dardi luminosi o grano per i colombi, cosa che invece puntualmente avviene, in barba ai regolamenti e ai divieti.