LIDO DI VENEZIA -Viene travolta da un'auto pirata mentre viaggia su un monopattino in lungomare Marconi. Solo in un secondo momento l'automobilista si è presentato dai carabinieri in Riviera San Nicolò (dopo un lungo tam tam sui social) per ammettere le proprie responsabilità. Al termine delle verifiche di rito l'uomo è stato così denunciato a piede libero.



LO SCONTRO

Un episodio che non fa che aumentare le polemiche sulla sicurezza stradale. Lo scontro in questione è accaduto nella notte tra domenica e lunedì alle 2 circa, in lungomare Marconi all'altezza del civico 55 e quindi poco distante dall'incrocio con via Cristoforo Colombo. La ragazza, ventiduenne, si stava muovendo con l'utilizzo di un monopattino elettrico preso a noleggio qualche giorno fa. Ad un certo punto la giovane è stata investita da una Toyota che non si è fermata a prestarle soccorso. La ragazza, in seguito all'impatto, è volata alcuni metri più avanti, fermandosi vicino ai cassonetti. Il monopattino elettrico, gravemente danneggiato, è stato invece recuperato all'altezza del locale Lio Beach Bagno Marconi (ex Caribe). A quanto pare la Toyota, dopo aver speronato la ragazza, è finita anche contro alcuni cassonetti. In tutta la zona si è avvertito un forte boato che ha svegliato molti residenti di soprassalto.



A questo punto la ragazza ferita è stata notata, poco dopo, da alcuni ragazzini che vedendola a terra ed in evidente difficoltà l'hanno immediatamente soccorsa ed hanno così allertato il 118. L'equipe del Suem ha preso in carico la paziente e le cure sanitarie hanno confermato la frattura di una caviglia, più altri traumi ed escoriazioni provocati dalla caduta. Dell'investitore nessuna traccia fino al pomeriggio di ieri, quando lo stesso si è presentato ai carabinieri del Lido, diretti dal comandante maresciallo Damiano Carli. L'investitore si è giustificato sostenendo di non ricordare nulla di quanto accaduto. L'auto è stata posta sotto sequestro. Polizia e carabinieri stanno collaborando alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Daranno un aiuto concreto agli accertamenti gli eventuali filmati ripresi dalle telecamere.



IL PRECEDENTE

Un altro episodio, per certi versi molto simile a questo, si era invece verificato domenica mattina alle 11.40 circa, questa volta in Gran Viale.

Un'automobilista aveva appena accompagnato delle persone in piazzale Santa Maria Elisabetta. Ad un certo punto, forse per un improvviso malore, ha perso il controllo della sua vettura e, all'altezza della filiale Unicredit, è finito contromano sbattendo contro due auto posteggiate e poi urtando contro un ciclista che è caduto a terra, ma per fortuna senza gravi conseguenze. L'uomo ha proseguito il suo percorso senza fermarsi, ed è stato individuato qualche ora più tardi, dai vigili urbani, grazie al racconto di alcuni testimoni. A quanto pare era in stato confusionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA