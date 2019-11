Monopattino elettrico, primo incidente: grave un 45enne dopo la caduta

di Davide Tamiello

MESTRE - L’hanno trovato privo di sensi, a terra, con la faccia rivolta sull’asfalto, tra via Fratelli Bandiera e via Rossarol. Quello di giovedì mattina, alle 7.10, è probabilmente il primo incidente grave in città con protagonista un monopattino elettrico. L’uomo, un 45enne mestrino, è stato portato in ospedale in gravi condizioni: sottoposto a un paio di interventi chirurgici, attualmente è ricoverato in prognosi riservata.