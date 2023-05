Auto travolge monopattino: 19enne in ospedale

NOVENTA DI PIAVE - Travolto da un'auto mentre percorre una strada di campagna sul proprio monopattino, diciannovenne finisce in ospedale a Mestre a bordo dell'elicottero del Suem 118 con politraumatismi in varie parti del corpo. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi: i sanitari dell'ospedale all'Angelo lo hanno accolto in "Codice 2" dopo che inizialmente, all'arrivo dei primi soccorsi prestati dal personale medico dell'ambulanza arrivata dall'ospedale di San Donà, si sospettava un quadro clinico ben più complesso.

L'INCIDENTE

Lo scontro tra l'auto e il monopattino è avvenuto verso le 18 di ieri, 4 maggio 2023, in via Berlese, nella zona di Ca' Emo, una strada di periferia che si snoda tra i campi e una zona residenziale fatta soprattutto di case singole affacciate sullo stretto nastro d'asfalto. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Donà, intervenuti per i rilievi di rito, la Skoda Fabia condotta da un pensionato di 76 anni ha investito un ragazzo di 19 anni che percorreva la strada sul proprio monopattino. Il giovane, sbalzato a terra nell'urto con la parte anteriore dell'auto, avrebbe riportato contusioni in varie parti del corpo: secondo i primi accertamenti, non avrebbe indossato alcun tipo di protezione. Illeso, ma sotto choc, il conducente della Skoda.