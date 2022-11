Libri dedicati a Mestre: Monique Pistolato e "I piedi nella sabbia" al Gruppo di Lavoro di via Piave

MESTRE - L'Associazione Gruppo di Lavoro via Piave e storiAmestre, continua con la rassegna autunnale di incontri con autori che hanno raccontato la città di Mestre presentando il romanzo di Monique Pistolato I piedi nella sabbia, ibis. L'appuntamento è per venerdì 25 novembre, alle ore 17.45, nella sede di via Piave 74 a Mestre. Dialoga con l'autrice Nicola Ianuale presidente dell'Associazione, letture a cura di Mariateresa Crisigiovanni, Voci di carta, canta Lisa Peruzzo accompagnata da Luca Pasqualetto alla chitarra. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il romanzo

Le vicende dei protagonisti si intrecciano tra via Piave, via Cavallotti, Corso del Popolo, piazza Ferretto il parco San Giuliano e Cannaregio, donando luce ai luoghi e al paesaggio. Giovanni è un medico del pronto soccorso, barbuto e ruvido, vive con Matteo un bambino che porta dentro di sé un drammatico segreto. Viola è una giornalista precaria, si destreggia tra il procacciarsi notizie, ritardi e una vita complicata. Le loro esistenze si incrociano sotto i cieli della terraferma scoprendo, in un viaggio tra passato e presente, il potere dei legami. Un romanzo di perdite e d'amore costruito sulla partecipazione corale, narrato con delicatezza ed eleganza. Con una prosa lineare e coinvolgente, I piedi nella sabbia interroga i sentimenti su quanto ciascuno sia disposto a rischiare per andare avanti.

Monique Pistolato

Per l'autrice quest'opera corona vent'anni di lavoro sul racconto declinato in tanti ambiti raccolte, saggi, testi teatrali e guide di viaggio. Tra i suoi ultimi libri ricordiamo: La carta non è impaziente. Lettura e scrittura: piccole forme di eternità, ibis (2012); Cari libri. La lettura condivisa come laboratorio di umanità, Paoline (2014); Sotto il cielo di tutti, ibis (2016); BUM BUM Le prime volte dell'amore. Storie, la meridiana, (2018); Venezia è anche un sogno. Dieci itinerari insoliti e curiosi per calli e canali, ibis, 2020.