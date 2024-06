VENEZIA - Ancora un’aggressione alla paladina della lotta ai borseggi a Venezia. Ieri pomeriggio Monica Poli, che con i video contro i “pickpocket” (borseggiatori in inglese, da cui il suo soprannome “Lady pickpocket”) ha collezionato milioni di visualizzazioni, è stata malmenata da due rom sospettate di aver appena consumato un furto sul ponte di Calatrava. L’aggressione è avvenuta a piazzale Roma. Poli stava andando ad un evento a Marghera ed era stata avvertita da un passante di un borseggio appena consumato. Lei è andata come al solito per mandarle via brandendo il telefono, ma queste prima le hanno spruzzato in faccia lo spray al peperoncino e poi l’hanno malmenata.

Lady Pickpocket aggredita per strada

«Non si può più andare avanti così - racconta Poli, con il volto ancora gonfio mentre attende in pronto soccorso - quando ho visto quelle due sedute, mi son ricordata che il giorno prima erano state prese dai carabinieri e tre giorni fa dalla polizia. Ho preso il telefono e ho cominciato a girare come al solito: una delle due ha tirato fuori lo spray al peperoncino e me lo ha spruzzato in viso. Poi hanno cominciato a menarmi con pugni e graffi. Mi sono difesa come potevo, per fortuna sono intervenuti dei passanti e poi due finanzieri in borghese che le hanno bloccate, per essere prese in consegna dalla polizia locale mentre arrivavano anche i carabinieri. Ho una grossa botta in testa, graffi sotto gli occhi, una parte del viso che non sento. Si comportano come bestie, stiamo oltrepassando i limiti».

Queste giovani donne, di cui almeno una delle due incinta, sono segnalate a Venezia da circa due mesi e sono sospettate di aver fatto il colpo da 8mila euro in contanti.

Questa volta i passanti non sono rimasti a guardare, ma hanno cercato di dividere le persone coinvolte. Tra questi, anche l’assessore Sebastiano Costalonga, che stava per andare in terraferma per un appuntamento.

«È pazzesco - racconta Costalonga - nel tira e molla ho cercato di dividere le lottatrici e una di loro mi è caduta sulla caviglia e io sono finito per terra facendomi male a un polso. Poco male, ho messo del ghiaccio, ma così non può andare avanti. Questa gente non ha paura di niente. Confido nel ministro Nordio che inasprisca le leggi».

Le due sono state denunciate dalla Polizia locale, che sta approfondendo la questione. Negli ultimi 15 giorni gli agenti hanno preso in flagranza una decina di borseggiatrici, di cui tre minorenni.