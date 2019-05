Otto anni fa fu salvata per un soffio, stavolta Monica non ce l'ha fatta: morta a 46 anni

di Lorenzo Mayer

LIDO DI VENEZIA - Mamma coraggio muore a 46 anni. Grande commozione ha destato al Lido la notizia della morte di, che per tanti è stata un esempio di tenacia e dedizione alla famiglia. Il suo sorriso è sempre stato un incoraggiamento per tutti, anche nei momenti difficili. Oltre al marito, lascia, ancora giovanissimi: Chiara e Leonardo, rispettivamente di 14 e 8 anni. La donna aveva lavorato, come commessa, in un negozio di merletti prima a Rialto e poi a San Marco. Con la nascita dei figli, però, aveva rinunciato al lavoro per seguire a tempo pieno la famiglia. Unaperò, circa, poco dopo la nascita del secondo figlio, ha cominciato a manifestarsi con una prima emorragia cerebrale, da cui era stata. Nessuno lo sapeva, prima di esami approfonditi, ma lei non si è mai persa di animo. E Monica, classe 1972, ha continuato a lottare e a seguire la famiglia per quanto possibile. Molto forte e intenso, oltre che con i figli, è sempre stato il legame con il marito Federico, che non l'ha mai lasciata sola, continuando a seguirla ogni giorno, senza mai demordere. Un percorso intrapreso con grande dignità, ma anche