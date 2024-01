Venezia. Monica, la parrucchiera dei vip morta a 63 anni, il dolore del papà: «Era una donna altruista, qualcosa di mia figlia resterà tra noi»

VENEZIA - Una persona allegra e di compagnia, dedita al suo lavoro e profondamente legata al papà.

Chi l'ha conosciuta descrive così Monica Corrà, consciuta come Monika, scomparsa martedì proprio mentre stava lavorando nel salone fondato tanti anni fa dal padre Umberto, noto hairstylist veneziano, situato a pochi passi da campo San Salvador. Un vero e proprio punto di riferimento per le signore dell'alta società della città (e non solo).

IL DONO

Classe 1960 e residente in calle dei Boteri, Monica era piuttosto riservata e non amava la mondanità, tanto che quando Maria Grazia Bortolato patron delle Marie la invitava a qualche cena nel periodo del Carnevale, lei tendeva a non prendervi parte, se non in sporadiche occasioni. I suoi occhi tra il verde e l'azzurro ora doneranno la vista a dei non vedenti.

«Questa la volontà di Monica riferisce Umberto Corrà . Qualcosa di mia figlia resterà fra noi: spero di poter tornare a intravedere il suo sguardo negli occhi di qualcuno che incontrerò casualmente. Era una donna altruista, con un piede nel 900 e l'altro nel 3000. Tradizionale, ma sempre proiettata verso il futuro».

TESTIMONIANZE

«Proprio per il legame che avevano racconta Sabrina Vitturi, moglie del cugino di Monica, Riccardo Corrà, impegnata in una collaborazione con lo storico salone specie nei momenti di preparazione delle dodici Marie ho sempre pensato a come avrebbe fatto lei senza il suo papà. E invece guarda cos'è successo, una tragedia. Monica era tra l'altro una persona che si teneva sempre molto controllata: pare soffrisse di frequente mal di stomaco, tanto che sul momento le ragazze non hanno dato troppo peso al malessere manifestato l'altro giorno. Dopo aver bevuto un caffè non è stata bene, accusando poi un po' di dolore al petto». Ma mai si sarebbe potuto pensare ad un esito tanto drammatico. «Penso che Umberto continuerà la sua attività insieme alle collaboratrici Eleonora e Francesca, che potrà rappresentare per lui qualcosa a cui aggrapparsi per andare avanti».

Umberto, dal canto suo, non si capacita: «Avevo lasciato tutto a mia figlia e ora mi trovo ad essere il suo erede. Per un padre, a 88 anni, è un destino terribile».

LA VITA E IL LAVORO

Laureata all'Università di Urbino, Monica conosceva bene le lingue. La Camera di Commercio di Venezia le aveva conferito la medaglia d'oro per l'innovazione tecnologica. Il Monika & Umberto Beauty Salon di cui la donna era titolare da una ventina d'anni, frequentato da una clientela esigente e raffinata e famoso per i colori realizzati con prodotti naturali è stato dichiarato dalla Regione attività storica. «Credo che il suo sogno sarebbe stato quello di formare una sua famiglia continua Vitturi ma le cose sono andate diversamente». La ricorda con affetto e commozione anche una delle sue clienti più fedeli.

«Frequento il salone da sempre, insieme alle mie figlie racconta Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga, figlia di Amedeo di Savoia . Ci andava anche mia nonna per farsi pettinare dal signor Umberto. Monica ascoltava con attenzione quello che la cliente chiedeva: la sua forbice, usata sempre con grazia, mi mancherà moltissimo. Ricordo che indirizzai nel salone anche la principessa Madeleine di Svezia, in città per un evento».

«La sua vita era il lavoro, insieme al padre al quale era unitissima. Bruno Tosi (che ha riportato in auge nel 99 il concorso delle Marie, ndr) e Umberto dice Bortolato, amica e cliente sono sempre stati molto amici». Da qui l'avvio di una collaborazione, creando le eleganti acconciature delle giovani nel giorno del loro debutto.

I funerali saranno celebrati lunedì, nella chiesa di San Salvador, alle 11.