VENEZIA - Monica Cesarato è fra le più importanti e conosciute voci, a livello internazionale, del mondo gastronomico e dei locali veneziani, ma non solo: le sue pubblicazioni e blog infatti, si rivolgono ad ogni aspetto del viaggiare: non a caso, è nota in qualità di "food e travel blogger". Di recente la consacrazione, fra gli adepti del settore, per la partecipazione sulla piattaforma streaming Apple TV nella puntata veneziana "The Reluctant Traveler with Eugene Levy", attore assai noto per la sua simpatica eccentricità, accompagnato con sua grande soddisfazione fra bacari e osterie lagunari, a degustare "cicchetti".

La food e travel blogger Monica Cesarato

Primo dei suoi volumi non pubblicato in inglese, "Andar per bacari" (Editoriale Programma), sottotitolo "Ricette e itinerari tra ombre e cicchetti" e con foto di Rocco Paladino, si è già rivelato un caso, in quanto non mancano sorprese ed esclusioni illustri. Con qualche strascico polemico, messo in conto, e inserimenti da elogiare di nuove voci del complesso mondo della ristorazione veneziana.

«Originariamente il libro era nato in inglese - spiega la Cesarato - e a breve lo sarà, molti turisti fra cui ospiti della struttura ricettiva che gestivo in città mi confidavano di non riuscire a trovare facilmente locali di qualità, mi ero prefissata di aiutarli».

«Ho così intrapreso una "dura" ricerca tra bacari cittadini che mi ha fatto guadagnare qualche chilo in più - prosegue scherzosamente - ma che ho intrapreso con serietà e obiettività, volevo includere locali storici e nuove proposte, sempre attenta alla qualità dei prodotti e al servizio riservato ai clienti, a tutti i clienti ci tengo a specificare». Servizio non sempre rivelatosi all'altezza: «Non ammetto differenza di trattamento tra il cliente veneziano e il visitatore - precisa la Cesarato - cosa assai scorretta ma purtroppo non inusuale, e neppure devono esserci distinzioni di giornate o periodi dell'anno: la qualità è un insieme di fattori che includono sicuramente il cibo, ma anche l'atmosfera complessiva».

Non solo tradizione, come detto: «Molti giovani vanno elogiati, la cucina a mio avviso è in movimento, la tradizione si può evolvere, e purtroppo oggi le ultime generazioni non richiedono piatti classici, come trippa o "nervetti" per capirsi». I seguitissimi blog e podcast dell'autrice, che tiene anche corsi di cucina, sono riuniti su: monicacesarato.com.

Monica ha vissuto per anni a Londra. E' apparsa in Inghilterra sul prestigioso Channel 4 in "Alex Polizzi's Secret Italy", in Canada ospite della chef star David Rocco, su Travel Channel nel programma "Bizarre Foods" (guardare per credere!) condotto da Andrew Zimmern. In Italia su Food Network, ospite di Chiara Maci, è stata protagonista di una delle più seguite puntate dedicate alla gastronomia veneziana. Ad "Andar per bacari", che sarà presentato giovedì 2 marzo alle 17.30 alla Libreria Studium a San Marco (presenterà Luca Cerofolini), seguiranno presto altri due volumi, stavolta non dedicati al mondo della cucina: il primo con focus sulle Isole della Laguna, il secondo sul mondo dell'artigianato locale. Prevedibilmente, pure in quest'ultimo caso, non mancheranno sorprese, e qualche certa polemica per inclusioni ed esclusioni!