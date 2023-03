Molestie alla leghista Cecchetto, il consigliere Joe Formaggio sospeso per cinque giorni

VENEZIA - L'ufficio di presidenza convocato per oggi pomeriggio, 9 marzo, ha stabilito la sospensione per cinque giorni del consigliere di Fratelli d'Italia Joe Formaggio per le molestie alla collega leghista Milena Cecchetto. Il presidente del Consiglio Regionale Roberto Ciambetti poteva proporre la sospensione da 2 a 5 giorni, a consentirlo è il combinato disposto delle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice disciplinare del Consiglio regionale del Veneto. Quindi si è deciso per la pena massima.