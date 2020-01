Molesta gli alunni nel giardino della scuola, il preside scrive ai genitori: «Attenti»

DOLO - Il gesto isolato di uno squilibrato che si è mostrato in modo sconveniente davanti al giardino di una scuola dolese ha indotto il dirigente scolastico Luca Michielon a inviare una comunicazione a tutti i genitori ed al personale dipendente per ricordare la funzione di controllo e i canali da utilizzare nel caso si ripetessero situazioni sgradevoli, sottolineando la necessità di sorvegliare i minori sia fisicamente che sull'uso delle strumentazione informatiche. Il dirigente dolese, che risponde di 1350 studenti fra scuole primarie e secondarie, rammenta a tutti i bambini e ragazzi che persone estranee all'istituto che richiamino l'attenzione durante gli intervalli in giardino o durante il tragitto casa-scuola non vanno ascoltate ed, anzi, vanno immediatamente segnalate ad adulti di fiducia perché possano intervenire. Ha quindi invitato genitori e insegnanti a prestare sempre e costantemente attenzione ai minori, aggiungendo: A tutte le famiglie rivolgo un invito alla collaborazione parlando ai figli dei rischi della vita e della rete', ma anche della bellezza della libertà e della condivisione. Il dirigente Michielon chiarisce: «L'episodio non è stato percepito interamente e solo al rientro a casa i ragazzi lo hanno riferito ai genitori che si sono scambiati impressioni tramite whattsApp, così forse accentuando l'accaduto. Avutone conoscenza, ho subito informato i carabinieri i quali hanno ricordato che la loro attività di sorveglianza è costante e che per qualsiasi situazione di necessità basta chiamare il 112. Il mio intento è proprio quello di ricordare che in determinate situazioni occorre agire nei modi consoni perchè le forze dell'ordine interverranno con rapidità per stroncare comportamenti devianti su segnalazione tempestiva». Il dirigente ha avuto anche un colloquio con i referenti di classe per cercare di omogeneizzare gli interventi.



PREVENZIONE

«Purtroppo - conclude Michielon - nella vita potrà capitare che i ragazzi dovranno affrontare delle situazioni spiacevoli. Per questo, come istituto, avevamo già previsto delle attività di prevenzione ed il tenente dei carabinieri, Francesco Ferrara, assieme ad uno psicologo ed ad un ex hacker avevano già stabilito di effettuare degli incontri sia con i bambini della quinta classe delle elementare che con e i ragazzi delle medie, per far conoscere loro quali sono i pericoli in cui possono incorrere nella vita di tutti i giorni e quelli, più subdoli, presenti nella rete». © RIPRODUZIONE RISERVATA