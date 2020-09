MESTRE Muore il marito e, due giorni dopo, se ne va anche la moglie, sospendendo il primo funerale che si doveva svolgere giovedì mattina. La vicenda ha colpito molto i parrocchiani di Santa Barbara e gli amici della coppia che, complice un tragico destino, ha lasciato i figli nel giro di pochi giorni. L’uomo, F.L., aveva poco più di 80 anni ed era malato da tempo, in fase terminale. Ricoverato all’hospice del Policlinico San Marco, L.M. domenica pomeriggio è mancato, mentre era circondato dai suoi cari. Il funerale era già stato programmato per giovedì scorso, proprio nella chiesa di Santa Barbara, tra la Miranese e la Gazzera, e per celebrarlo sarebbe arrivato un altro parroco della collaborazione Pastorale Papa Luciani, per sostituire don Walter Perini che, in questi giorni, è fuori sede con alcuni gruppi di giovani della parrocchia.



Purtroppo però la famiglia è stata costretta a rinviare tutto a causa di un’altra tragedia. Lunedì, a poche ore di distanza dalla scomparsa del marito, c’è stato un incidente, probabilmente causato da un malore della moglie, ormai vedova, impegnata in quelle ore insieme ai figli proprio nell’organizzazione della cerimonia funebre. «Si è sentita male e hanno chiamato il 118 - spiegano alcuni conoscenti che frequentano la stessa parrocchia -. L’ambulanza è arrivata e la donna è stata ricoverata all’ospedale dell’Angelo di Mestre». Martedì mattina, però, la sua situazione si è aggravata e anche la donna, a meno di due giorni dal marito, è deceduta.



La coppia viveva in una laterale di via Miranese. «Un tragico destino che li ha visti insieme fino alla fine - aggiungono -. Siamo molto addolorati per i figli che devono sopportare questo doppio lutto e affrontare una situazione molto dolorosa».



La famiglia si è ritrovata a gestire il dolore e lo sconforto ma anche un caso, quello della madre, che ha richiesto accertamenti sulla dinamica dell'incidente e sulle cause della morte. È stato quindi deciso di rinviare il primo funerale, che era già stato programmato, per poter così portare a termine tutte le procedure e dare l'ultimo addio alla coppia con un'unica cerimonia. La data sarà annunciata nei prossimi giorni.