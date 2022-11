Aggredì Marta a coltellate, la Cassazione annulla la condanna di 5 anni al minorenne ritenuto responsabile: «Processo da rifare»

VENEZIA - La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a cinque anni di reclusione inflitta dalla Corte d’appello di Venezia al minorenne ritenuto responsabile dell’accoltellamento di Marta Novello, la ventisettenne di Mogliano che stava facendo jogging vicino a casa nel marzo dello scorso anno. Il processo dovrà dunque essere ripetuto di fronte ad una diversa sezione della Corte. Le motivazioni della decisione non sono state rese note ma è probabile che la Suprema Corte abbia accolto uno dei motivi di ricorso del difensore del sedicenne, l’avvocato Matteo Scussat, che ha contestato l’imputabilità del minorenne per immaturità. Il giovane nel frattempo si è trasferito all’estero, a Londra.

La storia

La storia di Marta Novello, studentessa di 26 anni aggredita a coltellate senza motivo mentre faceva jogging, ha fatto il giro d'Italia:è accaduta il 22 marzo del 2021, in un viottolo di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Ad aggredirla, e a colpirla ben 23 volte, riducendola in fin di vita, sarebbe stato un minorenne che adesso vive a Londra.