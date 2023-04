L'ultimo scandalo a Venezia: la modella che posa nuda sul balcone

VENEZIA - Modella nuda in posa sul balcone e sull'affaccio su canale, in uno scenario suggestivo, quello del cortiletto del Palazzo Reale. Due video stanno circolando su tutte le chat dei veneziani e ritraggono proprio alcuni momenti del servizio fotografico che sta facendo discutere la città che lo valuta come l'ennesimo segno di degrado. Protagonisti del siparietto una modella italiana e un fotografo francese, già identificati e multati (per la ragazza è stato emesso anche un Daspo). E a quanto pare ci sarebbero sempre loro dietro all'episodio di qualche giorno fa, quando sui social è comparso un altro video bollente, sempre con una modella nuda su un ponte (Qui il VIDEO).