VENEZIA - Per il suo decimo compleanno la Venice Fashion Week, tradizionale doppio appuntamento con la moda (autunno e primavera), cambia nome e diventa Venice Fashion Week Research Edition perché, come spiega Lorenzo Cinotti cofondatore di Venezia da Vivere insieme a Laura Scarpa, «Venice Fashion Week è sempre più un'attività di ricerca che insiste sulla valorizzazione dei giovani designer, sull'alto artigianato e sulla sostenibilità, intesa sotto un punto di vista etico, sociale e ambientale».

SU IL SIPARIO

Alla presentazione della kermesse, in programma da domani a domenica, sono intervenuti Simone Venturini, assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico; Paola Mar, assessore alla Promozione del territorio; gli organizzatori dell'evento Laura Scarpa e Lorenzo Cinotti e, in video conferenza, Marina Iremonger, Strategy & Development Consultant, che ha annunciato: «sabato a Palazzo Ca' Da Mosto, in occasione della Giornata della moda Sostenibile, sarà illustrata la campagna "Good Clothes, Fair Pay" che chiede una legislazione sui salari dignitosi nel settore dell'abbigliamento, del tessile e delle calzature. Abbiamo bisogno di un milione di firme da parte dei cittadini dell'Ue". Marina Iremonger ha inoltre ricordato che durante la giornata sarà lanciato il progetto "A dress for Venice", ovvero la realizzazione di un abito che rappresenti la città in tutta la sua bellezza. Molteplici gli eventi, i convegni e i momenti di studio, con un focus sul turismo sostenibile che, come ha evidenziato Laura Scarpa: «rappresenta la chiave per il benessere della città e dei suoi residenti. A fine anno consegneremo al Comune una mappatura delle realtà veneziane che operano in diversi campi, dall'alto artigianato all'offerta culturale, dall'enogastronomia alle produzioni peculiari, fino al turismo di tipo esperienziale, eccellenze che vanno valorizzate per potenziare il turismo di qualità».

«La Venice Fashion Week è ormai un appuntamento istituzionale - ha aggiunto l'assessore Mar - i loro ideatori sono stati lungimiranti e hanno saputo puntare sui cavalli giusti, comprendendo, già dieci anni fa, il ruolo sempre più importante che la moda e l'artigianato d'eccellenza hanno sull'economia. Questa manifestazione fornisce un racconto vero della città e ne coglie il fermento vitale».

IL PROGRAMMA

Venerdì, nell'auditorium di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie, l'incontro "Venezia Turismo Sostenibile". Sempre venerdì Ca' Sagredo ospita la seconda edizione di Ornamenti Atelier con gli artigiani della moda. Sabato, la Giornata della Moda Sostenibile si chiuderà con un cocktail all'Oriental Bar dell'Hotel Metropole insieme alla giovane fashion designer Marina Amicucci. Domenica Palazzo Rizzo Patarol ospita una giornata con artigiani, sarti e con l'artista e designer Antonia Sautter. Programma completo: www.venicefashionweek.com. Iscrizioni agli eventi a questo link: https://bit.ly/VFW23spring. La manifestazione ha il patrocinio del Comune, del Tavolo veneto della moda, della Fondazione Cologni dei Mestieri dell'Arte e la collaborazione, tra gli altri, di Vela e Ca' Foscari.