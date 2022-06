Alta moda: a Venezia arriva “Onda su Onda", sfilata sull’acqua di Eleonora Lastrucci

VENEZIA - Ricorda proprio “Onda su Onda”, la bella canzone interpretata da Bruno Lauzi, la prestigiosa sfilata “sull’acqua” che aprirà la prima edizione della “Swim-Run Serenissima” a Venezia. Sabato 18 giugno, alle ore 19 presso la Darsena della Marina di Sant’Elena, la nota fashion designer pratese Eleonora Lastrucci presenterà la sfilata di alta moda “Onda su Onda”, una sorta di “bagno in stile” tramite ‘Naturae’, ultima sua collezione di abiti da sera sartoriali realizzati traendo ispirazione dai colori della natura e dalle creature marine. La stilista, infatti, da tempo si applica anche all’economia circolare a salvaguardia e tutela dell’ambiente, il tutto grazie anche alle sue raffinate collezioni di haute-couture che celebrano l’arte nelle forme e nei colori, per capi di buona mano artigianale resi unici dalla preziosità dei tessuti utilizzati.

APPROFONDIMENTI VENEZIA Alla Darsena della Marina di Sant’Elena la sfilata di alta moda...

Per l’occasione, nella splendida città lagunare sfileranno anche i raffinati accessori dell’antica Tessitura Luigi Bevilacqua di Venezia, seguiti da “Bianca”, una raffinata pochette in tessuto lampasso e dai motivi naturalistici realizzata dell’omonima azienda veneta quale unica fabbrica di tessuti sul Canal Grande. Un nome, quello di “Bianca”, che vuole rendere omaggio a Bianca Cappello, nobile ed illustre veneziana della seconda metà del ‘500 conosciuta per i propri charme e bellezza. Ed ancora, novità assoluta sulla passerella saranno gli “ombrelli gioiello” realizzati interamente a mano da Arcobaleno, emergente atelier di buona tradizione veneziana. A seguire, per gli ospiti ci sarà poi il momento del “Picnic-Chic” sul prato della Darsena attorniata dai grandi yacht che ormeggiano a Venezia.

La sfilata “Lastrucci” farà dunque da cornice alla prima edizione della “Swim-Run Serenissima Venezia”, kermesse sportiva di “Aquatic-Run” valida per il Campionato Regionale Veneto C.S.E.N. di Swim-Run (sport multidisciplinare che prevede la pratica della corsa alternata al nuoto, all'aperto e in acqua libere), che inizierà domenica 19 giugno dalle ore 8 del mattino per poi coprire la giornata intera.