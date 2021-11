Sacerdote di Chioggia nelle mani della polizia in Etiopia: apprensione per le sorti di don Cesare Bullo

CHIOGGIA - Momenti di apprensione per le sorti di don Cesare Bullo, sacerdote di Chioggia che in questi giorni viene ascoltato dalla polizia etiope in merito alle proprie attività in Etiopia. Lo si è appreso dalla capitale etiope dove il prelato veneto è a piede libero e si sta prestando a varie deposizioni sempre assistito dall'Ambasciata d'Italia. Una deposizione dovrebbe svolgersi anche domani.

È comunque escluso che il sacerdote sia in stato di fermo come invece è avvenuto per otto giorni ad Alberto Livoni, l'operatore umanitario emiliano scarcerato ieri. Don Bullo ha 80 anni ed è direttore del Centro Don Bosco di Addis Abeba, avevano segnalato fonti mediatiche nei giorni scorsi ricordando che vive in Etiopia dal 1975.