JESOLO - Il concorso più bello dell'estate porta nelle spiagge bellezza, moda, musica, alla scoperta del talento delle concorrenti. Miss Venice Beach lunedì sera ha animato piazza Marconi a Jesolo che ha ospitato la seconda selezione della 10° edizione del concorso. Una ventina le concorrenti impegnate in tre prove, presentate da Elisa Bagordo.

VINCITRICE

La vittoria è andata a Susanna Milosavljevic 19 anni di Mogliano, studentessa di lingue all'istituto Alighieri di Treviso che ha salutato il pubblico in spagnolo e tedesco e spiegato che sogna un futuro da modella. La giovane è stata premiata con la fascia Miss Leonardo gioielli dal titolare dell'attività Nevio Della Malva, partner del concorso. «Da tre anni vengo in vacanza a Jesolo spiega Susanna - avevo assistito alle selezioni di Miss Venice, per cui quest'anno ho deciso di partecipare. Di Venezia adoro l'atmosfera affascinante di piazza San Marco, ma anche le vetrine delle boutique, in particolare Luis Vuitton e Chanel. Sono nata in Italia e la mia famiglia è di origine serba». A Jesolo, infatti, era accompagnata da mamma Andrijana, papà Maurizio e parecchi concittadini che la hanno sostenuta a gran voce. Al secondo posto è risultata la sportiva Matilde Barison, 18enne padovana, studentessa con la passione per il pattinaggio che, oltre che per la bellezza, è stata apprezzata per le medaglie vinte che ha portato sul palco. A lei è andato il titolo di Miss Osmo-wall beauty consegnato da Francesco D'Alessandro e Jessica Rossi, titolari del negozio di abbigliamento Impronte di Jesolo, partner della tappa jesolana. Terzo posto per Giada Da Rugna, 19enne studentessa di Fonzaso (Belluno), che ha conseguito il titolo Miss Sigillo italiano, fasciata dal presidente dell'omonimo consorzio Fabiano Barbisan. La fascia di Miss Campello motors è stata assegnata a Greta Vanin, 15enne studentessa trevigiana e a staccare il pass per la finale anche Anna Volpato, 18enne studentessa padovana di Campodarsego, che vorrebbe diventare chirurgo. La bella Anna ha conquistato il titolo Miss Coraya, consegnato da Amorino De Zotti presidente del consorzio Manzoni.

LA SERATA

Ad intervallare le uscite in passerella sono state la splendida Giulia Gioia, Miss Venice 2019, l'esibizione della cantante Giorgia Vianello di Quarto d'Altino e, invitato sul palco dalla conduttrice, un fuori-programma dello showman mestrino Gianni Scribano, che ha improvvisato Volare coinvolgendo il pubblico. Prossima selezione venerdì 31 in piazza Fontana a Bibione.

Davide De Bortoli

