Miss Venice Beach, ecco le 5 ragazze qualificate da Rosolina per la finale

Miss Venice Beach 2020 ultima tappa di selezione a Rosolina Mare: altre 5 bellissime passano il turno per la finale. A Rosolina Mare vince la padovana Anastasia Nicoletti con sogna di diventare direttore di banca.

Si è svolta l'altra i sera la 4ta selezione del tour più esclusivo dell’estate veneta, ultima possibilità per accedere alla finale a l’Hotel suite la Mosella di venerdi 11 Settembre in una suggestiva cena di gala a bordo piscina.

Una scuola per loro che regala a tutte le partecipanti un corso full immersion con professionisti del settore dello spettacolo. Ecco le 4 ragazze che hanno passato il turno con Anastasia Nicoletti (premiata dall’ assessore Anna Frasson e dal presidente pro loco Michele Grossato): seconda con il titolo di Miss Osmowall Beauty passata con uno spareggio live sul palco la veneziana di Eraclea Aisha Trevisiol, i giudici assegnano il terzo posto ad un'altra padovana, Marzia Colonna, con la fascia di Consorzio Sigillo Italiano; quarto e quinto posto a due belle rodigine rispettivamente con la fascia di Miss Campello Motors Giulia Pavarin e con la fascia di Miss Coraya Claudia Acka.

In 20 si sono esibite sul palco con coreografie di danza, nastri e ginnastica ritmica, si sono presentate in lingua e hanno svelato i loro sogni dando vita ad una tappa ricca di intrattenimento e divertimento come di consuetudine a Rosolina Mare che ha già visto nelle precedenti edizioni coronare a reginetta due miss passate proprio su quel palco. La serata si è aperta con lo show cooking dello chef Carmine Giovinazzo accompagnato dalla padrona di casa l’ineguagliabile Elisa Bagordo che proposto direttamente live sul palco 2 ricette sfiziose utilizzando i sushimi di mare firmati coraya in una bellissima tavolozza di colori realizzata con i prodotti dell’ortomercato di Chioggia e la Casatella Trevigiana Dop di latteria Soligo, sul palco anche il macellaio di Sigillo Italiano Giovanni Canvasin con la sua battuta di carne al coltello che ha spopolato su tutta le costa adriatica veneta. Ospiti della serata le immancabili miss in carica Irene Meneghini responsabile dei Social, Giada Venturini e Alessia Peron in rappresentanza agli stand delle degustazioni dei prodotti del territorio, la missVeniceBeach 2019 Giulia Gioia punta di diamante del corpo di ballo Es Dance Company che ha portato in scena due nuovissime coreografie di Sara Giurin. Altri due i fotografi in sfida per accedere alla finale e ottenere cosi il titolo di fotografo ufficiale Nicola Bovo e Flavia Paronetto, al loro fianco l’immancabile Ph. Paolo Stramare fotografo ufficiale di questa edizione. Presente anche il villaggio delle miss per vivere al meglio tutti i partner del concorso con le auto Jeep di Campello motors, le degustazioni gratuite dei prodotti Consorzio Sigillo Italiano, latteria Soligo, Coraya. Per le oltre 120 miss iscritte al concorso la sfida non finisce qui, andate sul sito www.missvenicebeach.net e votate ogni giorno la vostra Miss preferita per farle vivere la magica finale. In palio per le miss che non passano il turno alle selezioni altre 5 fasce omaggiate dai media partner, Gazzettino, Cafetv24, Gidiferro Team e 2 fasce speciali di ripescaggio che andranno alle miss più talentuose che nelle selezioni si sono contraddistinte per le loro qualità. Miss Venice Beach 2020 vi aspetta in tv canale 95 su Cafetv24 ogni venerdi ore 21 in prima serata e ovviamente sui nostri social.

