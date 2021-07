Quindici sfidanti in piazza Aurora per Miss Venice Beach

JESOLO - Erano 15 le concorrenti che venerdì scorso si sono esibite sul palco in piazza Aurora a Jesolo, ma solo 5 hanno vinto la fascia che da diritto all’accesso della Finale.

Vince il titolo di miss Jesolo con la fascia di Leonardo Gioielli Lisa de Franceschi 17 enne di Padova al secondo posto un’altra padovana Daiana Guin con il titolo di miss Eywa sport&spa, seguono tre veneziane Sofia Michieli con la fascia di Sigillo Italiano, Laura Libbi miss Campello motors e Giorgia Giaciglio miss Coraya. Tutte le miss in gara si sono esibite sul palco presentandosi con il loro talento chi ha ballato , recitato o mostrato un video dove suonava o disegnava capi di moda; La giuria ha votato tenendo conti di 3 criteri presentazione, portamento e posa fotografica.

La serata è iniziata con lo storico Cooking show che da anni contraddistingue la manifestazione da sempre dedicata alla promozione del territorio e delle sue peculiarità culinarie; il macellaio Giovanni Cavasin ha presentato la sua battuta al coltello certificata da consorzio Sigillo Italiano, mentre Camilla Baldini ospite nella cucina di #cookingWithElisa con la show girl Elisa Bagordo hanno presentato una ricetta a base di buoni del mare Coraya.

In passerella i bikini di Gelee beachwear e gli outfit intramontabili di 120%Lino che con classe ed eleganza hanno incantato il pubblico, ultima uscita con i preziosi di Gioielli Leonardo un punto di riferimento dell’alta Gioielleria nel Veneziano dal 1989. Le coreografie di Sara Giurin hanno incantato il pubblico anche in questa edizione, si sono esibite nella sigla iniziale tutte le miss fasciate in carica Susanna Milosavljevic , Marzia Colonna, Matilde Barison, Anastasia Nicoletti Greta Vanin e Camilla Baldini che è stata protagonista anche del meraviglioso passo a due con il ballerino Simone Berto.

Altre due sfide hanno avuto luogo in piazza Aurora, due cantautori si sono esibiti con il loro inedito Sara Merlo con il brano Inutile e Papi Ruiz con la canzone Reggaeton Hawaii giudice indiscusso lo showmen Gianni Scribano che con la sua grande esperienza di uomo di spettacolo ha confermato il lascia passare per la semifinale a Papi Ruiz. Non potevano mancare i fotografi in concorso Andrea Pegoraro e Federico Scarsetto in arte Fedro , migliaia le foto della serata ma solo una scelta da loro è stata messa al voto sui social del concorso, solo il pubblico sovrano decreterà in questo caso il vincitore… colui che tra tutti, in una settimana, riceverà più consensi diventerà il fotografo ufficiale del tour 2022 di MissVeniceBeach e realizzerà il nuovo calendario 2022 ; per votare basta andare sulla pagina Facebook e instagram di MissVeniceBeach.

Accanto al palco in esposizione i motori Jeep di Campello Motors che vi aspetteranno in ogni tappa del Tour, prossimo appuntamento venerdì 9 luglio a Caorle in piazza Matteotti con tantissime nuove sorprese, moda e spettacolo questi gli ingredienti per un grande show riconfermatosi anche in questa edizione un appuntamento fisso sulle spiagge Venete.

Per iscriversi basta andare sul sito www.MissVeniceBeach.net