Partirà da Jesolo la sfida di Miss Venice Beach /Come votare la tua preferita

JESOLO Fremono i granelli di sabbia, inizia l'estate di. Ottava edizione del, con Ilcomedelle sei tappe suddivise tradel, sconfinando nel Delta del Po. Già aperte le iscrizioni al sito www.missvenicebeach.net per la giovane più apprezzata su web. La votazione online terminerà venerdì 31 agosto e consentirà di aggiudicarsi la fascia più ambita di Miss Gazzettino che permetterà alla più votata di accedere direttamente alla finale.«Anche questa edizione del concorso legato alla città dei dogi è dedicata a bellezza, eleganza e cultura - spiega la show girl ed organizzatrice Elisa Bagordo - tutte caratteristiche che sono il vanto di Venezia e del litorale». Le tappe dell'itinerario di Miss Venice si terranno dalle 20.30 nel mese di luglio con la sola eccezione di Rosolina in agosto.Si parte venerdì 6 luglio in piazza Milano a Jesolo, selezione che aveva portato fortuna alla vincitrice della passata edizione Aurora Arrigoni di Mogliano. Il 10 luglio appuntamento abbinato a Modella per un giorno a Marghera, poi sarà la volta di Caorle il 13 luglio in piazza Matteotti. Ritorna a gran richiesta la serata di Bibione in piazza Fontana per il 20 luglio. Per l'ultimo weekend del mese (27 luglio) la carovana della bellezza farà tappa a Sottomarina in piazzale Italia. Ultima selezione a Rosolina venerdì 3 Agosto. Tra le novità le fasce speciali di Miss Radio Stereo Città, Miss CafèTV24, Miss Gidiferro team che rappresentano altrettante occasioni per mettersi in gioco.«Per la vincitrice e le altre partecipanti si tratta di un'opportunità di mettersi in luce continua Bagordo una possibilità concreta di carriera nei campi della moda, tv, per realizzare campagne pubblicitarie. Un trampolino di lancio per tante ragazze che si sanno proporre al pubblico con disinvoltura e preparazione». Confermata, infatti, anche la sfida tra fotografi, che dovranno cogliere lo scatto migliore per aggiudicarsi l'ingaggio del calendario 2019 con le giovani vincitrici di uno dei titoli in palio. Lo spettacolo delle concorrenti in passerella sarà intervallato dai balletti della compagnia Es Dance di Mestre, con coreografie firmate da Sara Giurin e dal cookig show a cura della chef Anna Maria Pellegrino che proporrà in ogni località un percorso gastronomico con quanto offre il territorio «il menù della bellezza spiega Bagordo - con il marchio di QV ossia qualità certificata della Regione».La finalissima si terrà domenica 9 settembre nel corso di una cena di gala a palazzo Cà Vendramin Calergi, sede del Casinò. Per informazioni: 340.4597248, 339.8867818.