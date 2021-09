Miss Venice Beach, 27 finaliste pronte al reality: in premio corona e scettro in vetro di Murano e i contratti

SOTTOMARINA - Si avvicina la finale per l’11a edizione del concorso, cinque giornate full immersion nel mondo della moda dal 13 al 17 settembre con professionisti del settore pronti a mettere al lavoro le bellissime in gara selezionate nelle più rinomate località del litorale veneto. L’edizione 2021 di Miss Venice Beach si concluderà per il secondo anno con il reality, un format unico nel suo genere che permetterà di seguire h24 le finaliste; collegandosi sui social sarà possibile assistere in diretta alla loro quotidianità fatta di confessionali e lezioni ma anche interagire con loro nell’appuntamento serale delle 20 nel “Salotto delle Miss” in diretta sul canale instagram di MissveniceBeach, per proseguire con il day time sulla Radio WoW tv.

Il programma inizia lunedi 13 a Sottomarina con la collaborazione dell’Associazione albergatori e il consorzio Lidi di Chioggia nella splendida cornice del Mosella Suite Hotel che ospita tutte le concorrenti, e terminerà con l’incantevole serata di gala a bordo piscina sotto le stelle il 17 settembre, nella quale è prevista una cena a base dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio dalla carne a marchio Consorzio Sigillo Italiano, le vongole, canestrelli e cappelunghe de iPescaOri, i fasolari di Chioggia e gl’insostituibili “Buoni del mare Coraya” a pesca Msc.

Conduzione e presentazione sono affidati all’unica e inimitabile Elisa Bagordo patronne e organizzatrice della manifestazione, ad arricchire lo spettacolo le madrine seguite dalla coreografa Sara Giurin : Susanna Milosavljevic, Camilla Baldini, Anastasia Nicoletti , Greta Vanin e Marzia Colonna affiancate dai ballerini Simone Berto e Andrea Bagnoli. Una serata entusiasmante con ospiti d’eccezione: ad intrattenere il pubblico il gruppo “La Familia130” vincitori del contest cantanti. Le miss realizzeranno il video della sigla con il loro brano “Latina Italiana”, alla regia e riprese il giovane e bravo Giampietro Meneghini e le telecamere di Gidiferro Team.

Ogni giorno nuove attività per mettere alla prova le concorrenti, in diretta live sul canale Instagram e sulla wow tv. Ogni miss si cimenterà live con interviste in diretta e video come una vera presentatrice a bordo delle vetture di Campello Motors, farà il book e composit fotografico realizzato dai ph. Cristian Pizzi ed Eduard Ardelean fotografo ufficiale grazie alla vittoria ottenuta col contest fotografico, hairstyle & makeup a cura di Dave e lo staff di QM Vision. Non solo bellezza ma scuola il corso di bellezza e hairstyle sarà affidato a QM Academy con Cristian Perin che opera a livello internazionale, il corso di portamento seguito dalla modella e insegnante Sandra Baggio, Arianna Casson si occuperà del Fashion Fitness e alimentazione, alle lezioni di presenza scenica ci penserà Elisa Bagordo mettendo a servizio delle miss la sua esperienza di anni sulle reti Rai e Mediaset, fondamentale infine il corso posturale e danza dell’istruttrice Sara Giurin. Un’ atmosfera magica sulla terrazza del Mosella Suite Hotel a Sottomarina, spettacolo, musica e moda su una passerella a filo d’acqua per le 27 miss che sfileranno con i capi di 120%lino, i bikini Gelee e i preziosi della gioielleria Leonardo Gioielli.