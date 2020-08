Miss Venice Beach, tra bellezza e talento ecco tutte le vincitrici della tappa di Bibione

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Terza tappa del tour di Miss Venice Beach 2020 a Bibione in Piazza Fontana, dove vince la dolese Aurora Maglione. Altre 5 miss passano il turno per la finale 3 veneziane , 1 vicentina e 1 veronese. La terza tappa del contest si è svolta venerdi sera a Bibione in collaborazione con Bibione Spiaggia, le terme di Bibione e Aba ass. albergatori patrocinata dal comune di San Michele al Tagliamento tutte le concorrenti hanno regalato al pubblico uno spettacolo coinvolgente presentandosi in lingua tedesca, russo, inglese, spagnolo e portoghese oppure esibendosi in esercizi di ginnastica artistica, si sono distinte cosi non solo per la loro bellezza ma anche per la loro personalità e talento chiave importante per diventare la nuova MissVeniceBeach 2020.



La finale si avvicina sempre più e le 25 finaliste saranno le protagoniste di un reality show in tv suddiviso in 4 giornate. Una scuola per loro che regala a tutte le partecipanti un corso full immersion con professionisti del settore dello spettacolo per culminare poi con la serata di gala l’11 settembre dove tutte le miss hanno l’opportunità di presentarsi e mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti nella bellissima location dell’hotel suite la Mosella a Sottomarina.

Prima classificata con la fascia di Miss Bibione Therme Aurora Maglione che ha preso finalmente il coraggio di partecipare dopo anni di iscrizione al concorso, seconda classificata con il titolo di Miss Bibione Spiaggia la vicentina Sara Mondin al terzo posto con il titolo di Miss Sigillo Italiano premiata dal direttore del consorzio Giuliano Marchesin la dolese Sara Piccione, per la quarta classificata l’azienda Campello Motors leader nel settore dei motori assegna il titolo a Shannon Brousset di Jesolo ma di origini francese e Domenicana, ultimo lascia passare per la finale va a Danisha Fernando di Verona ma d’origine Srilankese con la fascia di Miss Coraya.



Le concorrenti hanno dovuto superare le tre prove quella della presentazione, seguita dal portamento per finire con la posa fotografica degli esclusivi bikini Voisola realizzati a mano dalla stilista Vanessa Lopalco. La serata è iniziata con lo show cooking dello chef Carmine Giovinazzo che ha creato direttamente sul palco 2 ricette sfiziose utilizzando la Casatella Trevigiana Dop di latteria Soligo, il cipolla e la carota dell’ortomercato di Chioggia e i buoni del mare Coraya, sul palco anche il macellaio di Sigillo Italiano Giovanni Canvasin che ha proposta la sua battuta di carne al coltello. A rendere il tutto unico la show girl Elisa Bagordo, conduttrice ed organizzatrice dell’evento, a capo del format ideato da Ass. Culturale OLIMPIA al suo fianco a gestire il back stage la bellissima Federica Driusso talent scout delle concorrenti nonché missVeniceBeach 2016 con Katia Cosmo e le miss in carica Irene Meneghini responsabile dei Social, Selma Aingoud e Giada Venturini in rappresentanza agli stand delle degustazioni dei prodotti del territorio, Alessia Peron testimonial dell’azienda Pareus resort e la missVeniceBeach 2019 Giulia Gioia punta di diamante del corpo di ballo Es Dance Company.



Si sono messi in gioco a colpi di foto per fregiarsi del titolo di fotografo ufficiale del calendario 2021 di MissVeniceBeach, i fotografi Marco Monetti di Dolo e Maurizio Pretto di Asiago. Immancabile il villaggio delle miss per vivere al meglio tutti i partner del concorso con le auto Jeep di Campello motors, le degustazioni gratuite dei prodotti Consorzio Sigillo Italiano, latteria Soligo, Coraya, e Pareus Resorts per farvi conoscere la vostra nuova residenza al mare tutta da scoprire. Per le oltre 120 miss iscritte al concorso la sfida non finisce qui, andate sul sito www.missvenicebeach.net e votate ogni giorno la vostra Miss preferita per farle vivere la magica finale. In palio per le miss che non passano il turno alle selezioni altre 5 fasce omaggiate dai media partner, Gazzettino, Cafetv24, Gidiferro Team e 2 fasce speciali di ripescaggio che andranno alle miss più talentuose che nelle selezioni si sono contraddistinte per le loro qualità. Miss Venice Beach 2020 vi aspetta venerdì 7 agosto in piazzale Europa a Rosolina Mare e in tv canale 95 su Cafetv24 ogni venerdi in prima serata.















© RIPRODUZIONE RISERVATA