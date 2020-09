Miss Venice Beach, 25 bellissime ragazze si contendono lo scettro e la corona in vetro di Murano. Eccole una per una Foto

SOTTOMARINA - Sono 25 le bellissime concorrenti in gioco che tra lezioni, prove e divertimento si contenderanno il titolo di Miss Venice Beach, con il privilegio di indossare la corona e lo scettro in vetro di Murano realizzati dal maestro vetraio Gabriele Urban in collaborazione con Promovetro.

Intanto è full immersion nel mondo dello spettacolo per le miss in gara ospiti nella bellissima location del Mosella Suite Hotel di Sottomarina, impegnate ogni giorno nel seguire lezioni e corsi; una scuola a tutti gli effetti quella che l’organizzazione del concorso ha messo in piedi per concludere la 10. edizione del contest ripresa dalle telecamere di Cafetv24 in onda sui social e sul canale 95 del digitale terreste. Un'esperienza emozionante ed educativa, si legge in una nota dell'organizzazione, per le finaliste che si sono guadagnate un posto in passerella.

Ben 125 ragazze da tutto il Nordest si sono iscritte al concorso per mettersi in gioco e partecipare a questa super occasione di finale. Come ricorda la patron e conduttrice del talent Elisa Bagordo questi concorsi dovrebbero segnare i primi passi per ogni miss nel mondo della moda, un modo per realizzare i propri sogni ed iniziare davvero a capire quale percorso si vuole intraprendere in questo settore. Non tutto è uguale e per affermarsi bisogna arrivare preparati agli appuntamenti. Ecco perché l’idea di realizzare questo reality-scuola con dei professionisti del settore che insegnano alle miss i trucchi del mestiere e preparano ognuna di loro al massimo per affrontare al meglio le opportunità che si presenteranno loro, casting, incarichi professionali e così via.

Con questa esperienza le ragazze si porteranno a casa un pacchetto completo tra portamento e beauty con il make up artist Omar Turrini e la QM Accademy per l’hair style, le registrazioni degli spot tv dedicate al food e ai viaggi a bordo delle jeep di Campello Motors e le professional bike firmate Dynatek, oltre a un book fotografico realizzato dai fotografi Paolo Stramare e Cristian Pizzi, vincitori del contest fotografico del 2019 e 2020.



Le 25 concorrenti sono state selezionate nelle serate in tour sulle spiagge venete di Caorle, Jesolo, Bibione, Rosolina Mare. Giudicate non solo per la loro bellezza ma anche per il loro talento e le loro capacità: la miss di oggi - prosegue la nota - non è più la bella ragazza della porta accanto ma colei che sa destreggiarsi in ogni occasione, intelligente e intraprendente, che parla le lingue e magari sa ballare, che ha voglia di imparare e non si tira mai indietro. Insomma una vera show girl.

Ecco le 25 finaliste. Nella prima tappa di Caorle ci sono Irene Cappelletti “Miss Diamante”, 17 anni, Vicenza, Nicole Renosto “Miss Eywa Sport&Spa”, 14 anni, Roncade (Tv), Elena Pamio “Miss Pareus”, 18 anni, Salzano (Ve), Alessia Semenzato “Miss Campello Motors”, 20 anni di Campalto (Ve), Alessia Gaiani “Miss Coraya”, 17 anni, Camposampiero (Pd).

Nella seconda tappa di Jesolo in scena Susanna Milosavljevic “Miss Leonardo Gioielli”, 19 anni, Mogliano Veneto, Matilde Barison “Miss Osmowall”, 18 anni, Padova, Giada Da Rugna “Miss Consorzio Sigillo Italiano”, 19 anni, Fonzaso (Bl), Greta Vanin, “Miss Campello Motors”, 15 anni, Zero Branco (Tv), Anna Volpato “Miss Coraya”, 18 anni, Campodarsego.

Terza selezione a Bibione: Aurora Maglione “Miss Bibione Thermae”, 22 anni, Dolo (Ve), Sara Mondin “Miss Bibione Spiaggia”, 21 anni, Malo (Vi), Sara Piccione “Miss Consorzio Sigillo Italiano”, 17 anni, Dolo (Ve), Shannon Brousset “Miss Campello Motors”, 20 anni, Jesolo, Danisha Fernando “Miss Coraya”, 17 anni, Verona.

Quarta tappa a Rosolina Mare: Anastasia Nicoletti “Miss VoiSola Bikini”, 16 anni, Padova, Aisha Trevisiol “Miss Osmowall”, 16 anni, Eraclea, Marzia Colonna “Miss Consorzio Sigillo Italiano”, 18 anni, Vigodarzere (Pd), Giulia Pavarin “Miss Campello Motors”, 17 anni, Rovigo, Carlotta Callegaro “Miss Coraya”, 17 anni, Monselice.

Non potevano mancare le fasce speciali che hanno permesso a Benedetta Tomasin “Miss Talent”, 16 anni, Mareno di Piave (Tv), Giulia Pampagnin “Miss Social”, 17 ,anni, Padova , Veronika Scotton, “Miss Gazzettino”, 16 anni, San Doná di Piave, Jennifer Sordon “Miss CafèTV24”, 22 anni, Visnà di Vazzola (Tv), Camilla Baldini “Miss GidiferroTeam”, 19 anni, Pontelongo (Pd), di partecipare alla finale.

La serata finale è in programma a bordo piscina dell’Hotel Mosella venerdi 11 settembre, con una cena di gala a base di prodotti del territorio che hanno accompagnato il tour per tutta l’estate come la carne a marchio Sigillo Italiano, i formaggi tesori unici della Latteria Soligo, i prodotti dell’ortomercato di Chioggia con il radicchio igp e i buoni del mare Coraya. Seguirà l'evento anche il canale youtube di Gidiferro Team che promuoverà in diretta la serata.

Ultimo aggiornamento: 17:33

