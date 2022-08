Miss Venice beach 2022, volata finale: 48 ore per conoscere le ultime 4 finaliste. Prima fascia a Miss Gazzettino

SOTTOMARINA - È prevista per il prossimo 31 agosto la chiusura delle votazioni online per l’assegnazione delle quattro fasce extra che daranno accesso alle ultime quattro concorrenti all’attesissima finale prevista per l’11 settembre al Mosella suite hotel di Sottomarina.

Nella stessa data si concluderanno anche le visualizzazioni per il contest cantanti indetto in collaborazione con radio wow in testa Hazuna e Polpastrello con quasi 1000 visualizzazioni ciascuno, il cantante con più ascolti del proprio inedito vincerà il contest e parteciperà al tour 2023 del concorso realizzando inoltre la nuova sigla abbinata al talent.

Miss Gazzettino, tra 48 ore l'elezione

La prima fascia ad essere assegnata sarà quella dedicata al quotidiano Il Gazzettino e verrà assegnata alla miss che sul sito web ha ottenuto più voti in pole position due ragazze che si inseguono a vicenda, in testa con quasi 26000 voti Veronica Giada Trabujo originaria di Chioggia che ha partecipato alla selezione di Sottomarina in seconda posizione con pochi punti di differenza la giovanissima Vanessa Galli di Agna che ha partecipato nella tappa di Caorle, sarà davvero una bella sfida!

Seconda fascia quella di Miss Social offerta da Radio Wow per la miss che ha dato prova di talento e presenza scenica nel palco e con i video di presentazione realizzati.

Terza fascia alla miss più telegenica assegnata dal team di Gidiferro sempre alla ricerca di frizzanti inviate per le sue dirette web, ultimo lascia passare quello di miss Sorriso in collaborazione con il magazine You Style.

Tutte le fasce daranno accesso alla finale e saranno consegnate proprio in quella giornata.

Le 28 finaliste parteciperanno alla terza edizione del reality dal 7 al 9 settembre che si terrà a Sottomarina nelle strutture del MOSELLA Suite Hotel e Le Tegnue in collaborazione con l’associazione albergatori e consorzio Lidi di Chioggia. Tre giornate intense scandite da corsi professionali con professori certificati che permetteranno alle concorrenti di entrare davvero nel mondo dello show biz che tanto acclamano. Tutti gli insegnamenti diventeranno per ognuna di loro un opportunità per crescere personalmente e professionalmente in questo settore e soprattutto per portare a casa il titolo di MissVeniceBeach 2022.

È tutto pronto per trasformare le miss in splendidi cigni pronte a sfilare su una passerella sospesa nell’acqua di 18mt, una serata di gala emozionante e fashion con cena sotto le stelle, moda, spettacolo e divertimento con il meglio del Made in Italy dal food con i prodotti de IpescaOri, la carne Consorzio Sigillo Italiano, Coraya e Panpiumino all’abbigliamento e gioielli con Leonardo Gioielli, Lilith Bijoux, Dody’s Fashion, Gelee Beachwear e tanti altri… fil rouge della serata la sostenibilità e il rispetto per l’ambiente e le donne.

Miss avventura alla scoperta delle perle nascoste di Chioggia e Sottomarina dalle Tegnue in mezzo al mare al percorso naturalistico con le bici elettriche della XMobility di Campello Motors. Seguite i daytime sulla wow tv e il sito del gazzettino non perdetevi i collegamenti in diretta sui social di MissVeniceBeach e le tv regionali.