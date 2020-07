Torna alla grande Miss Venice Beach, domani a Caorle la prima tappa

CAORLE - Parata di bellezze a Caorle per la decima edizione di Miss Venice Beach. Corsa alle iscrizioni alla prima tappa del concorso che riparte domani, venerdì 17 alle 20.45 da piazza Matteotti. Ben diciotto le concorrenti che parteciperanno all’appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune. Il concorso, con il Gazzettino media partner, è presentato da Elisa Bagordo che sul palco sarà accompagnata da “Miss Venice” in carica Giulia Gioia per soffiare su dieci candeline. Nel corso della serata in passerella saranno presentati i preziosi della gioielleria Grando e l’abbigliamento glamour della boutique Diamante di Caorle, con uscite intervallate dalle esibizioni del corpo di ballo “Es dance” di Mestre. Tutte le giovani saranno preparate dagli acconciatori “Hair Point Serena” per contendersi cinque le fasce per accedere alla finale.



Tra le novità in occasione del decennale sono stati realizzati un nuovo scettro e una nuova corona in vetro di Murano, opere d’arte create dal maestro Gabriele Urban dell’azienda Fornasotta in collaborazione con “Promo vetro”. «Sono orgogliosa di ripartire con oltre cento giovani già iscritte – spiega l’effervescente Bagordo – per uno spettacolo che mette insieme moda, bellezza delle concorrenti e di Venezia, in un contesto in cui in ogni tappa si presentano le eccellenze e la tradizione enogastronomica della Regione».



Nel villaggio delle miss allestito in piazza Matteotti, infatti, saranno presenti anche le giovani che lo scorso anno hanno vinto uno dei titoli in palio, ognuna con un compito diverso. Alessia Peron sarà addetta all’accoglienza del pubblico poiché le sedie per assistere allo spettacolo saranno transennate, con ingresso e uscita diversificati per rispettare le nuove normative legate alla sicurezza. Irene Meneghini si occuperà di aggiornare i social. Prima della selezione sul palco spazio allo “show cooking” che coinvolgerà altre due giovani fasciate nella precedente edizione. Giada Venturini sarà testimonial allo stand del consorzio di carne “Sigillo Italiano” con il macellaio Giovanni Cavasin che presenterà una battuta in assaggio. La giovane Selma Aingoud sarà la testimonial dei prodotti “buoni del mare” di Coraya con lo chef Carmine Giovinazzo che preparerà un menu a base di pesce, assieme ai formaggi “tesori unici” della latteria Soligo e il radicchio di Chioggia. Nel villaggio delle miss oltre alle degustazioni gratuite saranno allestiti gli stand degli altri partner: Campello motors con le nuove jeep, il centro benessere “Eywa sport&spa” di Portogruaro, il resort “Pareus” che presenta le nuove casa-vacanza di Caorle. Torna anche la sfida tra i fotografi per realizzare il calendario del 2021 dedicato al concorso, che a Caorle vedrà contrapposti Manuele De Marco e Cristian Pizzi.



Per diventare la reginetta delle spiagge è possibile iscriversi al sito www.missvenicebeach.net, tel 346.0387200. © RIPRODUZIONE RISERVATA