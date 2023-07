VENEZIA - Si infiamma la gara sul web per la fascia di "Miss Venice-Gazzettino". La sfida sui social è la nuova frontiera del concorso Miss Venice: non solo passerelle ma a ravvivare l'estate sono le votazioni sui social per la giovane più apprezzata dal web. La concorrente che avrà ottenuto più voti parteciperà alla finale grazie all'accordo di media-partnership con il nostro quotidiano. La valutazione online terminerà il 31 agosto ma la gara è già entrata nel vivo. A guidare la classifica temporanea a suon di preferenze sono tre giovani padovane. Al primo posto Isabel Zanchin 19 anni di Villa del Conte, che ha già totalizzato 10.354 voti. «Sono una ragazza altruista spiega Isabel - pronta a tendere una mano a chi ne ha più bisogno, avrei voluto partecipare molto prima a questo concorso». Al secondo posto Giada Dalan, 17 anni di Campodarsego a quota 5.286 che ha già sfilato nella prima selezione di Jesolo la scorsa settimana, senza riuscire a conquistare una fascia. Giada suona il pianoforte da un anno e il suo sogno nel cassetto è entrare nel mondo della moda. «Sono energica e testarda spiega Giada nel mio futuro vorrei diventare un'oncologa pediatrica per poter salvare delle piccole vite». Terzo posto della classifica temporanea per Vittoria Sandon, 16 anni con 4.917 preferenze. «Sogno di diventare una modella famosa racconta - Mi piace la musica, fare shopping e pratico pole dance. Studio marketing internazionale e due lingue: inglese e tedesco». Tra le curiosità lo scorso anno a conquistare l'ambita fascia era stata la giovane Vanessa Galli, padovana di Agna, che aveva raccolto 38.076 preferenze, stabilendo il record in undici anni in cui viene assegnato il titolo abbinato al Gazzettino.

E domenica 23 la terza selezione del concorso approda alle 20.45 in piazzale Europa a Rosolina, per l'unico appuntamento nella zona Delta del Po. A presentare lo spettacolo l'inossidabile Elisa Bagordo. Tutto made in Venice anche lo scettro e la corona in vetro della prossima reginetta delle spiagge. Si tratta di opere d'arte create dalla passione e creatività del maestro Gabriele Urban titolare della Fornasotta" di Murano. La sfida tra cantanti vedrà sul palco il duo "Estasi" di Noventa di Piave composto da Stefano Covassin e Luca Cilia che presentano "Waiting" contro Alessandro Celio in arte "Ty3ler" di Cona che canta "Late night".