Jesolo incorona Miss Italia Social 2019: è la 20enne Myriam Melluso

Jesolo - Ha narrato meglio di tutte le altre candidate in gara l'esperienza a Miss Italia sui social network, tra l’altro commovendo la giurata Giulia Salemi (ex concorrente 2014) con un post dedicato alla mamma. Miss Social 2019 è la calabrese, già titolata nazionale Miss Linkem con il numero 37. L’annuncio e la consegna della fascia sono avvenuti durante “La vita in diretta”, nella puntata che ha preceduto la Finale del concorso in onda su Rai 1 dae dove erano presenti la Salemi e Fiorenza D’Antonio, Miss Social 2018.Con quasi seimila followers sull’account Instagram “of_mairym”, la 20enne di Reggio Calabria che studia Economia aziendale aveva espresso il desiderio di lavorare nel mondo dei nuovi media, quando si era presentata alle Prefinali. La fascia ricevuta è arrivata proprio perché Myriam ha dimostrato di essere una miss capace di relazionarsi con agilità nei social network.Durante i prossimi mesi, sarà lei a occuparsi, insieme allo staff digital di Miss Italia guidato da Enzo Rimedio, della visibilità del canale Instagram, gestendo le stories e la tv, entrando quindi a far parte, a pieno titolo, del mondo da lei sognato. Sono trascorsi 34 anni da quando Enzo Mirigliani ideò la fascia di Miss Computer. Poi, sull’onda delle evoluzioni temporali, nel 2017 è arrivato il titolo di Miss Italia Social, ricevuto per la prima volta dalla veneta e frizzantissima Linda Pani.