Miss Italia, la Reginetta digitale in diretta web: finale dal Casinò di Venezia

VENEZIA - L'attesa è finalmente terminata. Dopo un’edizione digital che ha segnato una vera e propria svolta nella storia del concorso di bellezza nazionale questa sera Miss Italia incoronerà la sua nuova reginetta. Una finale slittata di quasi due mesi rispetto alla tabella di marcia iniziale, dopo i casi di contagio da Covid che lo scorso dicembre avevano coinvolto proprio due delle concorrenti in gara, con conseguente sospensione delle riprese della miniserie visibile sulla piattaforma Helbiz Live (scaricabile gratuitamente dal proprio smartphone), girate a Venezia per celebrarne i 1600 anni dalla fondazione. Piattaforma che dalle 21, in diretta dalla sede della casa da gioco veneziana di Ca’ Vendramin Calergi, trasmetterà la finale dell’82esima edizione del concorso, a cui sono approdate venti ragazze dai 19 ai 26 anni provenienti un po’ da ogni regione; tutte diplomate, perlopiù studentesse universitarie o già laureate, lavoratrici, influencer, sportive e con aspirazioni legate soprattutto all’ambito della comunicazione, dell’economia e del settore turistico.



MISS & IL COVID

Certo, va ricordato come le giovani chiamate a contendersi la corona oggi saranno in realtà diciannove, in quanto la 26enne di Nettuno, Beatrice Scolletta, già madre di due figli e prima aspirante Miss in dolce attesa, venerdì scorso è stata costretta al ritiro poiché positiva al Covid. A guidare il pubblico verso la proclamazione della più bella, sarà Alessandro Di Sarno, tra gli inviati della trasmissione Mediaset “Le iene”, che nell’arco di un paio di ore di intrattenimento avrà il compito di raccogliere le emozioni della serata condividendole con gli spettatori collegati on line. Un viaggio, quello dell’edizione 2021 di Miss Italia, pronto ad intercettare anche la cosiddetta Generazione Z. D’altronde Patrizia Mirigliani, patron del concorso, lo aveva precisato sin dall’inizio.



IN PISTA

E la scelta di Elettra Lamborghini - cantante classe 1994, fresca di nozze con il dj olandese Afrojack - come artista che affiancherà Di Sarno nella conduzione dell’evento, è proprio nel segno del coinvolgimento di un target giovanile a tutto tondo. Il compito di traghettare gli spettatori da un concorso consolidato e conosciuto fino al nuovo format sarà invece affidato a Carolina Stramare, Miss Italia nel 2019, già volto della piattaforma Helbiz e conduttrice del campionato della Serie B. Mentre alla giuria spetterà l’arduo compito di eleggere la nuova Miss tra quelle ragazze che più hanno saputo dimostrare nel corso delle riprese della miniserie - alla scoperta della storia e delle tradizioni della città d’acqua, cimentandosi anche in alcune prove - inventiva e social attitude. Una commissione presieduta dalla stilista bolognese Elisabetta Franchi, che nel giudizio finale sarà affiancata anche dal trasformista Arturo Brachetti e dall’esperto di moda Jonathan Kashanian.

Cambio di programma invece per l’influencer Giulia Salemi, ex “vippona” della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, costretta a dare forfait via Twitter per un infortunio che – a quanto si legge – la terrà a riposo per qualche giorno. Protagoniste della serata conclusiva, anche le due finaliste del concorso “social”, tra le dieci che hanno preso parte alla nuova proposta, lanciata quest’anno per la prima volta. Candidate che saranno valutate anche per la qualità di foto e video pubblicati in queste settimane, oltre che per l’autenticità dei contenuti.