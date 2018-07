Miss Gazzettino, 76 bellissime ragazze in gara per una fascia

di Davide De Bortoli

SOTTOMARINA - Settantasei le giovani in gara per conquistare la fascia di “ Miss Gazzettino”, media partner del concorso Miss Venice Beach. Dal 2102 il titolo legato al nostro quotidiano viene assegnato alla giovane più votata del web, con la speciale selezione online che terminerà venerdì 31 agosto. La vincitrice potrà accedere direttamente alla finale di domenica 10 settembre che si terrà al piano nobile del palazzo Cà Vendramin Calergi.LE NOVITA’Tra le novità dell’ottava edizione le altre fasce speciali che saranno assegnate sempre durante la finale: “ Miss Radio Stereo Città”, “ Miss CafèTv24”, “ Miss Gidiferro team” che rappresentano altrettante occasioni per mettersi in gioco. Nel frattempo proseguono le selezioni nelle piazze del Veneziano, ormai al giro di boa. Ieri, infatti, Miss Venice ha fatto tappa in piazza Italia a Sottomarina. Quattordici le concorrenti che hanno partecipato presentate da Elisa Bagordo che come valletta si è avvalsa di Aurora Arrigoni “ Miss Venice” in carica. «Quella di Sottomarina è una piazza in cui torniamo sempre volentieri – ha spiegato la conduttrice – grazie alla collaborazione del Comune di Chioggia e Proloco. Tutte le concorrenti hanno il sogno nel cassetto di lavorare nel mondo della moda o dello spettacolo. E il concorso da anni è una vetrina interessante che offre possibilità di fare esperienza e concrete opportunità lavorative per le vincitrici delle fasce abbinate ai partner come Bagghy, Masquenada, Mima studios e Coraya».LE USCITENella città balneare le giovani sono state impegnate in cinque uscite: la prima in costume accompagnata da una presentazione personale in cui ognuna ha dato prova di carattere e talento. Nelle altre passerelle la giuria ha valutato portamento, eleganza e posa fotografica, con acconciature a cura di “Lorena i parrucchieri” di Sottomarina. Ad intervallare le uscite dedicate alla moda sono state le danze del corpo di ballo “eS dance company” con coreografie firmate dalla mestrina Sara Giurin e l’esibizione della cantante Lisa Fabris di Chioggia. Nel villaggio delle miss vicino al palco spazio alle degustazioni gratuite e alla creatività del cuoca veneziana Anna Maria Pellegrino, tra gli ospiti fissi del programma “Geo” di Rai Tre. Molto apprezzati gli assaggi con la ricetta a base di radicchio a “indicazione geografica protetta” della zona. La sfida dei fotografi ha visto in gara gli scatti del veneziano Alessandro Russo e della trevigiana Alice Lunardi. La carovana della bellezza di Miss Venice approda a Rosolina venerdì 3 agosto. Iscrizioni al sito www.missvenicebeach.net, tel 339.8867818, 340.4597248.