Miss Gazzettino, battaglia finale tra Bianca e Aurora a colpi di clic

di Davide De Bortoli

VENEZIA - Battaglia a colpi di preferenze per il titolo dimedia partner del concorso di Miss Venice beach. Per il settimo anno il titolo legato al nostro quotidiano sarà uno degli ultimi pass accedere alla finale, l'unico che si conquista con la votazione tramite il web dove conta essenzialmente il gradimento del pubblico. Si può votare La verifica della regolarità dei voti verrà fatta l'1 settembre quindi la proclamazione di miss Gazzettino che parteciperà di diritto alla finale diin programma la sera dell'8 settembre a palazzo Vendramin-Calergi sede del Casinò a Venezia.«Dal 2012 assegniamo il titolo Miss Venice-Gazzettino alla più votata del sito- spiega l'organizzatrice- Abbiamo sempre registrato un grande partecipazione con concorrenti da tutto il Veneto».Due le ragazze in corsa per la fascia. In testa con 44.419 preferenze è18 anni nata a Bucarest, residente a Martellago studentessa l'istituto aeronautico Fleming di Treviso.«Sto studiando per diventare hostess spiega Bianca - Ho partecipato alla selezione di Jesolo, non sono riuscita a passare ma mi ha stimolato a partecipare alla competizione web. Un'esperienza che porterò sempre nel cuore a prescindere dalla vittoria perché amo la competizione e mettermi in gioco. Mi piacerebbe essere Miss Venice-Gazzettino perché è un titolo interessante. A darmi una mano con le preferenze sono mamma Robertina e papà Livio ma anche tanti partenti dall'estero in Romania, un modo per far conoscere il concorso. Amo la musica, suono il piano e adoro Beethoven, Mozart e Chopin».Altra giovane in corsa per la finale èa quota 33.061, 16 anni, studentessa del secondo anno del liceo linguistico Stefanini di Mestre con la media dei voti di 9.5, studia inglese, francese, tedesco e frequenta il quarto anno di pianoforte al conservatorio Benedetto Marcello. «Sono appassionata lingue straniere spiega - ma anche di moda e musica classica, moderna e pop. Lo scorso anno ho visto la finale di Miss Venice a palazzo Ca' Vendramin Calergi. Ho anche partecipato alla prima selezione di Jesolo, non mi sono qualificata ma non mi sono arresa. Oltre ai tanti amici sui social per farmi votare ho stampato 1.500 volantini che ho distribuito di persona nei negozi e nei locali pubblici di Mestre. Tengo tanto al titolo perché il Gazzettino è da sempre presente a casa mia, è il quotidiano della mia città».