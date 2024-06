VENEZIA - Miriam Leone sbarca in laguna, la foto con il fazzoletto in testa: «Sei più bella di Venezia». L'attrice siciliana è sbarcata in laguna e lo ha comunicato lei stessa con una serie di foto sul suo profilo Instagram. Nelle immagini l'attrice appare con una maglia blu e un fazzoletto bianco sulla testa. L'artista si trova al Baglioni Hotel ed è arrivata in laguna come testimonial di Max Mara.

COMMENTI SOCIAL

Immediati i commenti dei fan: «Sei più bella di Venezia». E ancora: «Adoro il tuo stile Miriam». E c'è chi sullo stile con il fazzoletto ci scherza su: «Anche vestita da nonna, sei bellissima». Boom di like.