Mirco Guerra, caposquadra dei pompieri, si è spento a 53 anni

VENEZIA - Nella giornata di sabato il caposquadra dei vigili del fuoco di Venezia53 anni, in servizio presso la sede di Mestre, si è spento all’ospedale di Dolo.In una nota il comandante dei pompieri lagunari Ennio Aquilino e tutto il personale operativo e amministravo del comando esprimono vicinanza e cordoglio ai figli, ai genitori Angelina e Alessandro alla compagna Raffaella alla sorella Silvia e alle persone più care per la prematura scomparsa di Mirco: «Il capo squadra nel servizio presso il corpo dei vigili del fuoco si è distinto come istruttore di scuola guida formando innumerevoli operatori oggialla guida dei mezzi di soccorso. Da sempre artefice in prima linea dell’iniziative 115 Junior per i bambini ai fini dell’educazione alla prevenzione e sicurezza attraverso il gioco e il ruolo del pompiere».