Giovane di 33 anni trovato morto in casa da un amico

di Filippo De Gaspari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIRANO - Lo ha trovato a terra esanime l’amico che si era fermato a dormire a casa sua e che non ha potuto far nulla per salvarlo. Mirano è sotto choc per l’improvvisa e prematura scomparsa di un giovane di soli 33 anni, Riccardo Chinellato, trovato morto venerdì mattina nel salone, riverso sul pavimento. Il magistrato di turno, informato dai carabinieri intervenuti sul posto, ha disposto l’autopsia per fare piena luce sulle cause del decesso.La tragedia si è consumata in un appartamento di via Arnaldo Trevisan, tranquillo quartiere tra il centro e gli impianti sportivi della frazione di Scaltenigo, dove il giovane viveva solo, a fianco dell’appartamento della madre.