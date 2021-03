Prova a fare la spesa gratis al supermercato, ma viene scoperto e denunciato

MIRANO - Fa la spesa gratis al supermercato, ma viene bloccato e denunciato in stato di libertà dai carabinieri. E' successo tra martedì e mercoledì, il ladro aveva tentato di portar via merce dal supermercato In’s, senza passare dalle casse. L’uomo G.C. classe 1989, nato nel frusinate ma con dimora in zona, non aveva fatto i conti con il personale della sicurezza,e con i militari che sono arrivati sul posto denunciandolo per furto e facendo restituire tutta la merce.