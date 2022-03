MIRANO - Sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale ai danni di tre ragazzine di 16 anni. È la condanna che la giudice per l'udienza preliminare di Venezia ha inflitto ad un ventiduenne di Bologna in relazione a tre episodi avvenuti nel 2018 e denunciati da ciascuna delle vittime, costituite parte civile al processo con gli avvocati Mariangela Semenzato a Giambattista Zatti. La gup ha condannato l'imputato anche al risarcimento dei danni provocati alle tre ragazze, da quantificarsi in sede civile. Il processo è stato celebrato con rito abbreviato: ciò significa che il ventiduenne ha usufruito dello sconto di un terzo della pena.



TRE EPISODI

La vicenda è molto singolare e le indagini non sono riuscite a chiarirla fino in fondo. I tre episodi di violenza si sono verificati nella stessa giornata, a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Le tre ragazze conoscevano solo di vista il ventiduenne e fu un amico, fidanzato di una di loro, a metterle in contatto, singolarmente, con l'imputato. Una delle ragazze fu accompagnata dall'amico nell'abitazione del ventiduenne: la denunciata violenza sessuale si realizzò nel momento in cui l'amico si era assentato per andare ad acquistare le sigarette. La seconda ragazza fu contattata telefonicamente, dopo che l'amico aveva lasciato il suo numero di cellulare al ventiduenne. Del terzo episodio fu vittima la fidanzata dell'amico, il cui rientro tempestivo nell'abitazione impedì che gli approcci sessuali potessero essere portati a compimento. L'imputato, assistito dall'avvocato Rechichi, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione nel corso delle indagini e successivamente ha chiesto l'abbreviato chiedendo di essere ascoltato, ma all'udienza prevista per la sua audizione non si è presentato in aula. Gli inquirenti hanno accertato che ha avuto problemi connessi alla droga e, di conseguenza, avevano ipotizzato che i rapporti da lui intrattenuti con l'amico delle tre ragazze fosse finalizzato a qualche cessione di sostanza stupefacente. Ipotesi che però non ha trovato conferme.



LA DIFESA

Nella requisitoria conclusiva del processo la pubblico ministero Daniela Moroni si è battuta per ottenere la condanna a cinque anni di carcere. La difesa ha cercato di smontare le accuse sottolineando come nessuna delle ragazze si fosse opposta con decisione alle avances sessuali del ventiduenne e sostenendo che ciò sarebbe la conferma del fatto che erano consenzienti.